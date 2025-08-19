Fatih\'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Fatih'te polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 1 şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik Fatih'te çalışma yürüttü. Yapılan çalışmaların ardından Dervişali Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, adresin çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak operasyon düzenledi. Operasyonda, O.Y. ve Y.Ö.(17) isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise, 4 kilo 500 gram marihuana, 8 gram kokain, 3 bin 500 adet marihuana tohumu, 2 adet hassas terazi, 8 adet fişek ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Y.Ö. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL