Fatih'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Fatih'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Fatih\'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Fatih ilçesinde bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Şahıs, polise direnirken çekiç ve satır kullanmıştır. Operasyon sonucunda 63 adet tramadol, 17 adet extacy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, uyuşturucu ticareti ve görevli memura mukavemet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.05.2024 10:15
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Fatih'te bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit eden polis ekipleri, adrese yaptıkları operasyonda kendilerine çekiç ve satırla direnen uyuşturucu tacirini gözaltına aldı. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesinin önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Fatih ilçesinde yürüttükleri çalışmalarda Molla Gürani Mahallesinde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese operasyon gerçekleştirildi.

Polis ekiplerine çekiç ve satırla saldırdı

Adrese yapılan operasyonda kimlik bilgileri tespit edilen K.A.H. isimli uyuşturucu taciri, adresinden çıktığı sırada elindeki satır ve çekiçle polis ekiplere direndi. Uyuşturucu taciri daha sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek muhafaza altına alındı.

Polis ekiplerinin adreste yapılan aramada 63 adet tramadol, 17 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan uyuşturucu taciri "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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