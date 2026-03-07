Fatih'te yaşlı kadın minibüsün altında kaldı - Son Dakika
Fatih'te yaşlı kadın minibüsün altında kaldı

07.03.2026 15:48
İstanbul Fatih'te geri manevra yapan minibüs, yürüyen yaşlı kadına çarparak ağır yaraladı.

İstanbul Fatih'te sokak üzerinde yürüyen yaşlı kadın, geri manevra yapan hafif ticari aracın altında kaldı. Metrelerce sürüklenen yaşlı kadının ağır yaralanırken, yaşanan dehşet anı bir iş güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.45 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Alyanak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde hiçbir şeyden habersiz yürüyen yaşlı kadın, kendisini görmediğini iddia eden sürücünün aracının altında kaldı. Metrelerce aracın altında sürüklenen kadına çarpan sürücü, çevredeki esnaf tarafından fark edilerek durduruldu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan yaşlı kadın sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan dehşet anı ise kameraya yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde geri manevra yapan bir minibüs, yoldan geçen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın aracın altında kaldı.

"Beni eve götürün, hastaneye götürmeyin dedi"

Yaşlı kadın düştüğünü gören esnaf Harun Özçelik, o anları attı. Özçelik, "Saat 12.00 civarıydı. Burada bir araç vardı. İleri giderken aracı geri alayım dedi. Yaşlı bir teyzemiz vardı. Teyzemizde arabanın arkasından karşıya geçmek isterken arabanın altında yerde sürüklendi. O anda biz sesi duyunca hemen koştuk. 112'yi aradık, elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Ambulansla hastaneye götürüldü. Kadının bilinci yerindeydi. Beni eve götürün, hastaneye götürmeyin dedi. Evinin adresini, telefon numarasını sorduk. Sadece Silivrikapı'da oturduğunu söyledi" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

