Fatih'te zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Fatih'te zincirleme kaza: 2 yaralı

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Fatih'te meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve bir motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.

22.06.2024 01:03
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Fatih'te zincirleme kaza: 2 yaralı

İSTANBUL - Fatih'te 2 otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Topkapı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 ZV 9815 plakalı araç, 34 ETM 818 plakalı otomobil ve 34 KIU 195 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada araçlardan biri, yol üzerindeki trafik ışığı levhasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçtaki yolculardan biri ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yol polis ekiplerinin çalışmalarıyla kontrollü şekilde ilerlerken kazaya karışan iki araç ve motosiklet çekici yardımıyla götürüldü.

Kaynak: İHA

Motosiklet, İtfaiye, trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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