Fatih\'te Zincirleme Trafik Kazaları

İstanbul Fatih'te iki ayrı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Hasarın oluştuğu kazayı gören Ümit Zaman, o anları muhabir gibi anlattı.

İlk kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Fatih Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Dün saat 12.30 sıralarında ise Sofular Caddesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme bir kaza daha meydana geldi. Her iki kazada da ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazayı muhabir gibi anlattı

Öte yandan o sırada kazayı gören Ümit Zaman, telefonunun ön kamerasıyla kayda girdi. Kazayı muhabir gibi anlatan Zaman'ın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL