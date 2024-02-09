Fatih Terim Fonu Dolandırıcılığı İddiası: Banka Müdürü Tutukluluk Halinde - Son Dakika
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Fatih Terim Fonu Dolandırıcılığı İddiası: Banka Müdürü Tutukluluk Halinde

Fatih Terim Fonu Dolandırıcılığı İddiası: Banka Müdürü Tutukluluk Halinde

Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

09.02.2024 16:42  Güncelleme: 16:43
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Yüksek kar getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih Terim Fonu Dolandırıcılığı İddiası: Banka Müdürü Tutukluluk Halinde - Son Dakika


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