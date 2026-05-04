Fatih\'te market deposunda yangın: 11 kişi kurtarıldı

04.05.2026 11:33
Fatih'te bir binanın altında bulunan zincir marketin deposunda çıkan yangın nedeniyle üst katlara duman dolması sonucu içeride mahsur kalan 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

BİNADA MAHSUR KALANLAR İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Fatih Cibali Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeki 5 katlı binanın altında bulunan zincir marketin deposunda saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pazarın kurulduğu caddeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Binada mahsur kalan 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı. Soğutma çalışmaları sürüyor. 

Kaynak: İHA

