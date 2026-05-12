Fatma Koçak Davasında Müebbet Cezası
Fatma Koçak Davasında Müebbet Cezası

12.05.2026 18:33
Besni'de intihara sürüklenen Fatma Koçak'ın annesi ve üvey kardeşine ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2014 yılında silahla vurulmuş halde bulunan ve intihar ettiği öne sürülen 17 yaşındaki Fatma Koçak'ın annesi ve üvey kardeşi tarafından intihara mecbur bıraktıkları gerekçesiyle yapılan yargılamada, her iki sanığa da ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Adıyaman 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, karar öncesinde sanıkları dinledi.

Sanıklardan anne Ayşe G., ağlayarak yaptığı savunmada, "Ben evlat katili değilim. Bana nasıl böyle bir suçlamada bulunursunuz. Bize iftira atanlar, mal yüzünden bunu yapıyor. Ben evlat katili bir anne değilim, beni öyle bir şey ile suçlamayın" dedi.

Sanık üvey ağabey Kadir K. ise savunmasında, "Ben suçsuzum. Kardeşimin psikolojik sorunları vardı. Evlenmeden önce defalarca evden kaçtı. İki defa beraat ettim. Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında Dubai'deydim. Hemen ülkeme döndüm. Eğer katil olsam gelmezdim. Suçsuzum. Keşke bir zerre suçlu olsaydım da annem böyle ağlamasaydı. Ben kardeşimin öyle bir şey yapacağını bilsem ben kendimi önüne atardım. Bize yazık ediyorlar" dedi.

Sanık avukatlara ise yargılamanın adil olmadığını, gizli tanıkların beyanlarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Yeni tanıkların dinlenmesini istedi. Sanıkların son sözlerini söylemesinin ardından mahkemeye karar için 15 dakika ara verildi.

Mahkeme heyeti ara sonrasında kararını açıkladı. Kararda, Sanıklar Ayşe G. ve Kadir K.'nin, "maktüle yönelik cebir ve tehdit kullanılması, intihara mecbur bırakmak suretiyle Türk Ceza Kanunu (TCK) 82/1-d maddesi, kasten öldürme suçunun yakın akrabalara (üstsoy, altsoy, eş, boşandığı eş veya kardeş) karşı işlenmesini" nedeniyle her ikisine de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

