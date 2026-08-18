Fatsa\'da Altın Hırsızlığı: 4 Şüpheli Malatya\'da Yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evden yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli, Malatya ilinde yakalandı. Çalınan altın ve ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi.

Olay, 15 Ağustos 2026 tarihinde ilçenin Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.T. ve F.T., altınlarını muhafaza ettikleri dolabın yerinin değiştirildiği fark etti. Yapılan kontrolde, 100 gram tek külçe altın, 4 ajda bilezik, 3 tam altın, üzerinde isim yazılı kolye, 2 alyans ve 1 bilekliğin yerinde olmadığı belirlendi. Çalınan ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğu tespit edildi.

Kamera kayıtları incelendi

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, saha ve güvenlik kamerası araştırmaları sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahısların beyaz renkli bir araçla hareket ettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde aracın 7 Ağustos 2026 tarihinde Fatsa'ya giriş yaptığı, ardından Fatsa'nın yanı sıra Korgan, Perşembe, Ulubey, Gürgentepe, Gülyalı ve Kumru ilçelerinde bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin 15 Ağustos'ta Fatsa'dan ayrılmasının ardından güzergah üzerindeki ekiplerle bilgi paylaşımı yapıldı.

Malatya'da durduruldular

Yürütülen çalışmalar sonucunda söz konusu araç, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta bulunan 4 kişinin kimlikleri tespit edilirken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, Fatsa'daki hırsızlık olayında çalınan altınlar ele geçirildi. Ayrıca araç ve şüphelilerin üzerinde Fatsa'daki olayla bağlantısı bulunmayan 1 kolye ve 1 bileklik daha bulundu. Söz konusu eşyalarla ilgili de gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, Malatya'nın Hekimhan ilçesinden Fatsa ilçesine getirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.