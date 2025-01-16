Ordu'nun Fatsa ilçesinde avda arkadaşı tarafından kazara silahla vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, dün Yapraklı Mahallesi'nde Cengizhan Karacı (16), kuş avı sırasında arkadaşı D.D. tarafından kazara silahla vuruldu. Ağır yaralanan çocuk, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karacı, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ORDU
Son Dakika › 3.Sayfa › Fatsa'da Avda Kazara Silahlı Kaza: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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