Fatsa’da 4 çocuk denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Dolunay Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren ikiz kardeşler A.S. ve H.S. (12) ile E.M. (12) ile kardeşi Ç.M. (9) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle denizden çıkarılan 4 çocuğa, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Ardından ikiz kardeşler Fatsa Devlet Hastanesi'ne, diğer iki kardeş ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan 4 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Ordu Valiliği tarafından yapılan uyarıda il genelinde 25-26 Ağustos tarihlerinde denize girmenin yasaklandığı bildirilmişti.