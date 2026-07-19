Fatsa'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Fatsa'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Fatsa\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
19.07.2026 10:59
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza O. yönetimindeki 52 AGT 882 plakalı motosiklet, Davut D. idaresindeki 52 RD 029 plakalı otomobilin arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hamza O. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Zehra E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Fatsa, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatsa'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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