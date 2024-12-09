Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı - Son Dakika
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Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı

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İstanbul Esenler Otogarı'ndan Tekirdağ Kapaklı'ya giden bir otobüsün şoförü ve muavini, fazla bagaj ücreti nedeniyle yolcularla tartışma yaşadı. Tartışma, Kapaklı Otogarı'nda bekleyen yolcunun yakınlarının da katılmasıyla büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otobüs şoförü, yanında bulunan bıçakla 3 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otobüs şoförü ve muavini polis tarafından gözaltına alındı.

09.12.2024 15:28  Güncelleme: 15:35
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Otogarda başlayan fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti. Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı.

İstanbul Esenler Otogarı'ndan Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine gelen A.H.S. ve ailesi, otobüs şoförü B.A. ve muavini M.A. ile fazla bagaj ücreti nedeniyle tartışma yaşadı. A.H.S., durumu Kapaklı Otogarı'nda kendilerini bekleyen yakınlarına bildirdi. Otobüs Kapaklı Otogarı'na ulaştığında A.H.S.'nin yakınları ile otobüs şoförü ve muavin arasında tartışma yeniden alevlendi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Tartışma sırasında otobüs şoförü B.A., yanında bulunan bıçakla A.H.S, H.S. ve E.B.S'yi yaraladı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.H.S'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından otobüs şoförü B.A. ve muavin oğlu M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, İstanbul, Güvenlik, Kapaklı, Esenler, 3-sayfa, Polis, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser:
    hangi otobüs firması derhal kapatılsın taşıma ruhsatı iptal edilsin vatandaşa bıçakla saldıranlar en ağır cezayı alsınlar 6 4 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Konuşmayı öğrenemedi bu millet.. varsa yoksa kavga dövüş.. ayıp 8 1 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    otobüs kamyonmu yolcu dünyanın yükünü getiriyor..uçaklardaki gibi otobüslerdede her bir yolcunun belirli kiloda bagajını alacak.fazlasının ücretini yolcu ödeyecek..otobüs senimi tsşıyacak yolsa 200.300.kilo yükünümü 4 1 Yanıtla
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