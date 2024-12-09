Otogarda başlayan fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti. Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı.
İstanbul Esenler Otogarı'ndan Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine gelen A.H.S. ve ailesi, otobüs şoförü B.A. ve muavini M.A. ile fazla bagaj ücreti nedeniyle tartışma yaşadı. A.H.S., durumu Kapaklı Otogarı'nda kendilerini bekleyen yakınlarına bildirdi. Otobüs Kapaklı Otogarı'na ulaştığında A.H.S.'nin yakınları ile otobüs şoförü ve muavin arasında tartışma yeniden alevlendi.
Tartışma sırasında otobüs şoförü B.A., yanında bulunan bıçakla A.H.S, H.S. ve E.B.S'yi yaraladı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.H.S'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Olayın ardından otobüs şoförü B.A. ve muavin oğlu M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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