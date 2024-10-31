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Feci Kaza Anı Kamerada

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Konya'da üniversite öğrencisi Ömer Kara'nın hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

31.10.2024 19:36
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Üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği feci kaza anı kamerada

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 1 üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesine, 1 öğrencinin de ağır yaralanmasına yol açan trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 28 Ekim günü saat 23.15 sıralarında Yeni Mahalle, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öğretmenevinden Orman kavşağı istikametine seyir halinde olan Ömer Kara'nın kullandığı 64 ABV 480 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan H.K. idaresindeki 42 H 4400 plakalı aracı sollamak isterken aynasına ve kapısına çarptıktan sonra kontrolünü yitirip refüje çıkarak bir ağaca çarptı ve hurdaya döndü. Kazada Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Ömer Kara hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrencisi T.F.K. ise ağır yaralandı.

Kazanın ardından, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de incelemeye aldığı o görüntünün kayıtlarında kaza anı saniye saniye yer aldı. Görüntülerde, sürücü Ömer Kara'nın kullandığı otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan önündeki aracı sollamak isterken araca sürtünerek çarptıktan sonra kontrolden çıkarak refüje çıkıp ağacın gövdesine çarpması ve ardından yükselen toz bulutu yer alıyor.

Kaynak: İHA

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