İzmir'de alzaymır hastası yaşlı adama iki araç çarptı, tır ve otomobil sürücüleri gözaltında - Son Dakika
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İzmir'de alzaymır hastası yaşlı adama iki araç çarptı, tır ve otomobil sürücüleri gözaltında

İzmir\'de alzaymır hastası yaşlı adama iki araç çarptı, tır ve otomobil sürücüleri gözaltında
25.06.2026 13:42  Güncelleme: 13:43
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde gece karanlık yolda yürüyen 75 yaşındaki alzaymır hastası Halil İbrahim Akın, önce bir tırın çarpması ardından da otomobilin ezmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki sürücü gözaltına alındı.

İzmir'de karanlık yolda yürüyen 75 yaşındaki alzaymır hastası adam, önce bir tırın çarpması, ardından da otomobilin ezmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 sürücü de gözaltına alındı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kiraz'dan Ödemiş istikametine seyir halinde olan A.Ş. (34) idaresindeki 42 ATF 792 plakalı tır, karanlık yolda bir anda önüne çıkan Halil İbrahim Akın'a (75) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adamın üzerinden, aynı istikamette seyreden B.A. (48) yönetimindeki 35 AUY 58 plakalı otomobil geçti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Halil İbrahim Akın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çaylı Mahallesi'nde ikamet ettiği ve alzaymır hastası olduğu öğrenilen talihsiz adamın gece vakti karanlık yolda tek başına yürüdüğü ifade edildi. Akın'ın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücüler A.Ş. ve B.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İbrahim Akın, Güvenlik, 3. Sayfa, Ödemiş, İzmir, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de alzaymır hastası yaşlı adama iki araç çarptı, tır ve otomobil sürücüleri gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de alzaymır hastası yaşlı adama iki araç çarptı, tır ve otomobil sürücüleri gözaltında - Son Dakika
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