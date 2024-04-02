Feci kazada aracın motoru yola fırladı: O anlar kamerada

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheliden Bir Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı. İstasyon Mahallesinde bir parkta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve kullanıldığı tespit edildi. Operasyon sonucunda 120 içimlik sentetik uyuşturucu ve 6 tane sentetik ecza ele geçirildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 6 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer şüpheliler serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan H.K. tutuklandı.