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Feci kazada aracın motoru yola fırladı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Feci kazada aracın motoru yola fırladı: O anlar kamerada

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Esenyurt'ta bir kamyonet şoförü, ters şeride girerek otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden fırlayarak yola savrulurken, 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

02.04.2024 13:34  Güncelleme: 13:35
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Feci kazada aracın motoru yola fırladı: O anlar kamerada

Esenyurt'ta ters yönden gelen kamyon araca çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kamyonet şoförü, ters şeride girerek otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden fırlayarak yola savrulurken, 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00'da Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. 34 HFP 607 plakalı kamyonetin sürücüsü, şeritten çıkarak ters yöne girdi. O sırada karşı şeritte ilerleyen 34 DNK 163 plakalı otomobil ise sağ şeride yanaşmaya çalıştı. Ters şeritten ilerleyen kamyon, otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden fırlayarak yola düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yolda dönerek duran otomobilin sürücüsünün yardımına koştu. Sürücünün araç içinde sıkışması üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkarırken, sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Feci kazada aracın motoru yola fırladı: O anlar kamerada - Son Dakika

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