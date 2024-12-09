Feci Kazada Hayatını Kaybeden Aile Ferdi 4 Kişiye Veda

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Feci kazada hayatını kaybeden 4 kişiye veda: Tabutları yan yana sıralandı

ÇANKIRI - Ankara- Çankırı karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, tabutlarının yan yana koyulduğu cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza, dün Ankara-Çankırı karayolu Çandır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 18 ABK 392 plakalı otomobil, şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 5 kişiyi çıkarttı. sağlık ekipleri tarafından yapıla kontrollerde Saniye Esra Ünal (29), Sevim Ünal (52),Büşra Ünal (31), Ali Alperen Ünal (28), Hakan Köroğlu'nunyaşamını yitirdiğini tespit etti.

Otopsi işlemleri tamamlanan 5 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Aynı aileden olan Saniye Esra Ünal, Sevim Ünal, Büşra Ünal, Ali Alperen Ünal için Çankırı il merkezindeki Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazında 4 kişinin tabutları yan yana sıralandı. Kılınan namazın ardından, cenazeler gözyaşlarıyla aile mezarlığında toprağa verildi. Hakan Köroğlu'nun cenazesinin ise Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

Cenaze törenine, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.