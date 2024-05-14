Feci kazada hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Feci kazada hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hüseyin ve Sevgi Özdemir çifti, Giresun'da toprağa verildi.

14.05.2024 00:09
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Anneler gününün ilk saatlerinde feci kazada hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı

8 aylık hamile eşi Sevgi ile birlikte hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir memleketleri Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

GİRESUN - Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında 8 aylık hamile eşi Sevgi ile birlikte hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir memleketleri Giresun'da yan yana cenaze namazı kılındıktan sonra toprağa verildi.

Önceki gün Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde park halindeki tıra başka bir tırın çarptığı kazada hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve eşi Sevgi Özdemir memleketleri Giresun'da toprağa verildi.

Özdemir çiftinin Sakarya'dan alınan cenazeleri Dereli ilçesine bağlı Güdül köyüne getirildi. Burada Hüseyin ve eşi Sevgi Özdemir için Güdül köyü caminde cenaze töreni düzenlendi. Törene Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Özdemir cifti aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Hüseyin ve Sevgi Özdemir çiftinin bir yıl önce evlendiği, Sevgi Özdemir'in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Anneler gününün ilk saatlerinde feci kazada can veren çiftin İstanbul'daki yakınlarını ziyarete gittiği bildirildi.

Kaza

Kaza, otoyolun Hendek geçişi Balıklı ihsaniye mevkii Ankara istikametinde önceki gün meydana geldi. 28 EE 540 plakalı demir boru yüklü Volvo marka tır sürücüsü Hüseyin Özdemir (39), lastiğinin patlaması neticesinde emniyet şeridine park etti. Hüseyin Özdemir, lastik kontrolü yapmak için eşi Sevgi Özdemir ile tırdan indikleri esnada aynı istikamette seyreden Y.K. idaresindeki 41 AEC 388 plakalı hurda yüklü Mercedes marka tır, park halindeki tıra arkadan çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada Y.K. idaresindeki tır bariyerlere çarparak devrilirken Hüseyin ve Sevgi Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Feci kazada hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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