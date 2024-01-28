 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Feci kazada hayatını kaybeden ve yaralanan polislerin isimleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Feci kazada hayatını kaybeden ve yaralanan polislerin isimleri belli oldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde tıra çarptı.

Feci kazada hayatını kaybeden ve yaralanan polislerin isimleri belli oldu
28.01.2024 - 00:36,
Abone Ol

Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde tıra çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 polis memurundan 1'i hayatını kaybetti, 2'si yaralandı. Polislerin, İstanbul'dan görevden döndükleri ve bir yaralı polisin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Kaza, TEM Otoyolu Akyazı- Hendek geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan görevden döndükleri öğrenilen Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu 06 EBM 912 plakalı Skoda marka otomobil, yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen ve adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 polis memuru yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerce otomobil içerisinde bulunan yaralı polisler C.P., F.D. ve H.B., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı polis C.P., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. F.D. isimli yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralı H.B.'nin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Sakarya, Akyazı, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Feci kazada hayatını kaybeden ve yaralanan polislerin isimleri belli oldu - Son Dakika


00:44
Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine acil iniş yaptı Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine acil iniş yaptı
23:34
AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları netleşti AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları netleşti
23:33
La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal
22:57
Polislerin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Polislerin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
22:54
AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu
22:30
Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36
Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya

Son Dakika
00:44 Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine acil iniş yaptı
23:34 AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları netleşti
23:33 La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal
22:57 Polislerin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
22:54 AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu
22:30 Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36 Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11 Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49 Yemen'deki Husiler'den ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2024 01:52:48. #1.11#
SON DAKİKA: Feci kazada hayatını kaybeden ve yaralanan polislerin isimleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement