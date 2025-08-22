Feci ölüm! Yük asansörüne sıkışan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Feci ölüm! Yük asansörüne sıkışan kişi hayatını kaybetti

22.08.2025 21:38
Rize'nin Engindere Mahallesi'ndeki Gıda Toptancılar Sitesi'nde meydana gelen olayda, yük asansörüne sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.

Rize'de bir kişi yük asansörüne sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sıkışan kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'nin merkeze bağlı Engindere Mahallesi'ndeki Rize Gıda Toptancılar Sitesi'nde meydana edinilen bilgiye göre, H.G. (33) yük asansörüne sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen H.G.'nin cansız bedeni, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

