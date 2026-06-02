Feci Otobüs Yangınında Şok Detaylar Ortaya Çıktı

02.06.2026 14:56
Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki otobüs yangınında 8 kişi hayatını kaybetti, sürücünün 36 cezası olduğu belirlendi.

Aydın- Denizli Otoyolu'nda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı otobüs yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada şoke eden detaylara ulaşıldı. Kazada yanarak can veren otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un geçmişte 1'i alkollü araç kullanmak olmak üzere tam 36 kez trafik cezası aldığı ortaya çıktı. Öte yandan, kaza sırasında alevlerin arasından can havliyle kurtulan anne Sevda Şen'in, diğer oğlunu kurtarmak için verdiği mücadelesi yürekleri dağladı. Otobüsün enkazı ise yediemin deposuna çekildi.

Aydın-Denizli Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınlarında 31 Mayıs gecesi meydana gelen ve Pamukkale Turizm'e ait Mercedes marka yolcu otobüsünün alev alev yanmasıyla sonuçlanan feci kazaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. 8 kişinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili çok yönlü soruşturma sürerken, adli ve idari incelemelerde ihmaller zinciri gözler önüne serildi. Edinilen bilgilere göre, kazada hayatını kaybeden otobüs sürücüsü Mustafa Fevzi Merdun'un geçmişe dönük trafik sicili kabarık çıktı. Yapılan incelemelerde, Merdun'un geçmiş yıllarda 1 kez "alkollü araç kullanmak" suçundan işlem gördüğü, bunun yanı sıra hız ihlali, hatalı şerit değiştirme ve çalışma süresi ihlalleri gibi farklı maddelerden toplamda 36 kez trafik cezası aldığı belirlendi.

Yaralı anne diğer evladını camdan atarak kurtarmış

Katliam gibi kazadan geriye kalan insan hikayeleri ise yürekleri yakmaya devam ediyor. Kazada eşi Civan Şen ve 9 aylık bebeği Eyüp Miraç Şen'i kaybeden yaralı anne Sevda Şen'in, o dehşet gecesinde büyük bir kahramanlık sergilediği ortaya çıktı. Alevlerin otobüsü sarmasıyla birlikte panik yaşandığını gören annenin, yanındaki diğer büyük oğlunu kurtarmak için otobüsün camını kırarak aşağıya fırlattığı öğrenildi. Çocuğun aşağıya düşmesinin ardından dışarıdaki kalabalığın çocuğun üzerine basmasından ya da ona zarar gelmesinden korkan acılı anne Sevda Şen, hem evladını korumak hem de canını kurtarmak için hemen arkasından camdan aşağıya atladığını söyledi.

8 kişiye mezar olan otobüsün enkazı yediemin deposuna çekilirken, kazayla ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

