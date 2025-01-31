Feke'de Kamyonet Uçurumdan Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Feke'de virajı alamayan kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Feke ilçesine balı Sülemişli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ordu'dan Kozan'a sebze almak için gelen 52 ADE 426 plakalı kamyonet sürücüsü Hasan Fahri Yiğit virajda direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Kamyonet uçurumdan aşağı düştü. Kazada sürücü yaralanırken yanındaki İsmail Şen olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Kozan Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.