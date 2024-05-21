Fenerbahçe Futbolcuları İfade Vermeye Çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fenerbahçe Futbolcuları İfade Vermeye Çağrıldı

Fenerbahçe Futbolcuları İfade Vermeye Çağrıldı

Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından Stadyum Müdürüne yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İfadeye çağrılan isimler arasında Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Osayi Samuel de bulunuyor.

21.05.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olaylı Galatasaray- Fenerbahçe müsabakasının ardından Stadyum Müdürü A.Ç.'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan isimler arasında Fenerbahçeli futbolcular; Mert Hakan Yandaş ile Osayi Samuel'in de bulunduğu öğrenildi.

İddialara göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Yardımcı Antrenör olan oğlu Emre Kartal ve diğer kişiler tarafından başına vurularak darp edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı Müdürü A.Ç.'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında "Adli İşlem" başlatıldığı ifade edilmişti. Çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde; savcılık tarafından ifadeleri alınacak 5 kişi arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ve A.Ç.'nin saçlarından çeken Fenerbahçe Eski Yöneticisi ve yeniden Fenerbahçe Başkanlığı için seçime hazırlanan Ali Koç'un listesinde olacağı iddia edilen Hulusi Belgü de bulunuyordu.

Edinilen bilgilere göre, ifadeye çağrılan 5 isim arasında, son dönemde tartışmaların odağında yer alan Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş ile Sarı Lacivertlilerin Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel'in de olduğu öğrenildi. Söz konusu kişilerin şu ana kadar ifade vermeye gitmediği belirtildi.

İddialara göre; savcılık tarafından ifadeleri alınacak 5 kişi arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, futbolcu Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ve saldırıya uğrayan A.Ç.'nin saçlarından çeken Fenerbahçe Eski Yöneticisi ve Fenerbahçe Başkanlığı için seçime hazırlanan Ali Koç'un listesinde olacağı iddia edilen Hulusi Belgü de bulunuyor. Belgü, 2022 yılında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, sahte faturalarla devletin zarara uğratılmasına yönelik Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen "Demir Yumruk" adı verilen operasyon kapsamında tutuklanmıştı.

Valilik açıklama yapmıştı

İstanbul Valiliği; geçtiğimiz Pazar akşamı saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'nda oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Söz konusu iddialara ilişkin Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Yardımcı Antrenör olan oğlu Emre Kartal ve diğer kişiler tarafından başına vurularak darp edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı Müdürü A.Ç.'ya yönelik darp girişiminde bulunan söz konusu 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fenerbahçe Futbolcuları İfade Vermeye Çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP’li isimlere ağır sözlerle yüklendi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP'li isimlere ağır sözlerle yüklendi
14:51 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:16 Reisi’nin cenazesine Türkiye’den iki isim katılacak Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:51 Önce tekmeledi, sonra katletti Dehşet anları saniye saniye kamerada Önce tekmeledi, sonra katletti! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:36 “Etek boyu“ sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti "Etek boyu" sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti
13:19 Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
13:12 Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler
12:05 Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı’na imzayı atıyor Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'na imzayı atıyor
11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:42 Eski eşini öldüren yazar Funda Demirci’nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Eski eşini öldüren yazar Funda Demirci'nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 15:16:37. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Futbolcuları İfade Vermeye Çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement