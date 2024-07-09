Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaray Spor Kulübü Görevlilerini Şikayet Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaray Spor Kulübü Görevlilerini Şikayet Etti

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin soruşturma devam ederken, Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Yandaş, Galatasaray Spor Kulübü görevlilerinin fiziksel ve sözlü müdahalelerde bulunarak fotoğraf çekimini engellemeye çalıştığını iddia etti.

09.07.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs'taki derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Yandaş'ın ifadesinde, "Galibiyet sevinci yaşamak ve taraftarlarla fotoğraf çekilmek niyetimize istinaden sahaya çıktığımızda, Galatasaray Spor Kulübü stat müdürü Ali Çelikkıran ve diğer görevliler, fiziksel ve sözlü müdahalelerde bulunarak fotoğraf çekimini engellemeye çalışmıştır" dediği öğrenildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor.

"Eylemlerim saldırıya uğradığına şahit olduğum takım doktorumuzu koruma içgüdüsündendir"

Soruşturma çerçevesinde Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı. Yandaş'ın ifadesinde, "Derbinin ardından taraftarlarımız, galibiyeti kutlamak amacıyla tezahüratlarda bulunmuş, bizleri sahaya çağırarak galibiyeti kutlamamızı istemiştir. Galatasaray Spor Kulübü görevlileri ise bizlerin soyunma odasından çıkışına engel olmuştur. Haksız yere ele konulma durumu, zaten yüksek olan maç sonrası tansiyonumuzu daha da artırmıştır. Galibiyet sevinci yaşamak ve taraftarlarla fotoğraf çekilmek niyetimize istinaden sahaya çıktığımızda, Galatasaray Spor Kulübü stat müdürü Ali Çelikkıran ve diğer görevliler, fiziksel ve sözlü müdahalelerde bulunarak fotoğraf çekimini engellemeye çalışmıştır. Çelikkıran, fotoğraf çekilmekte olan kulüp doktorumuz Ertuğrul Karanlık'a fiziki müdahalede bulunmuştur. Gerçekleşen eylemlerim tamamıyla hukuk düzeninin koruduğu meşru müdafaa kapsamında kalmakta olup saldırıya uğradığına şahit olduğum takım doktorumuzu koruma iç güdüsünden ve gasp eylemini engelleme amacından farklı yorumlanmamalıdır" dediği öğrenildi.

"Arbede yaşanan bölgeye gitmemde hiçbir suretle fiziki saldırıda bulunma niyetim bulunmamaktadır"

Herhangi bir suç teşkil edecek eylemde bulunmadığını söyleyen şüpheli Yandaş, "Görüntüler incelendiğinde, arbede yaşanan bölgeye ulaşmamın ardından arkamdan kim olduğunu kargaşa içerisinde tespit edemediğim bir kişi tarafından çekilmem nedeniyle dengemi kaydettim ve yere düştüm. Arbede yaşanan bölgeye gitmemde hiçbir suretle fiziki saldırıda bulunma niyetim bulunmamaktadır ve fiziki hiçbir müdahalem olmamıştır. Hiçbir müsabaka görevlisi raporuna dahi konu edilmeyen saldırı isnadına dayalı olarak hakkımda ceza tayininde bulunulması açıkça hukuka aykırılık barındıracaktır" dediği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray Spor Kulübü, Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaray Spor Kulübü Görevlilerini Şikayet Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:52 Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 4 imza birden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 14:37:08. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaray Spor Kulübü Görevlilerini Şikayet Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement