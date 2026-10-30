Fenerbahçe'nin şikayetiyle bilet karaborsası iddiasında 14 şüpheliye hapis istendi

Beşiktaş- Fenerbahçe maçının deplasman tribünü biletlerini bot yazılımlarıyla toplu şekilde satın alarak karaborsada sattıkları iddia edilen 14 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheliler hakkında "değerinin üzerinde bilet satma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 12 şüpheli hakkında ise ayrıca "bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosunca, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletlerinin karaborsada satıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Fenerbahçe Spor Kulübünün de şikayetçi olduğu soruşturmada, 31 Ekim 2025'te satışa çıkarılan bin 900 biletin 632'sinin kısa sürede tükendiği, yaklaşık bin 300 biletin ise uzun süre satışa sunulamadığı belirlendi. Şüphelilerin bot yazılımları kullanarak biletleri toplu şekilde satın aldıkları ve yüksek fiyatlarla sattıkları iddia edildi. İddianamede, aynı IP adresi ve kredi kartı kullanılarak 30-40 saniye aralıklarla birden fazla bilet satın alındığı belirtildi. Bilgi sahibi olarak dinlenen 46 kişinin ifadelerinde, biletlerin bir bölümünün maç öncesinde stadyum çevresinde, özellikle Yoğurtçu Parkı civarında elden, bir bölümünün ise sosyal medya hesapları üzerinden satıldığı aktarıldı. Bazı ödemelerin nakit, bazılarının ise banka havalesiyle yapıldığı kaydedildi.

Bot yazılıma ücret ödedi

Şüphelilerden Mahmut Can K., ifadesinde bilet alıp satmak amacıyla bot yazılımı satın aldığını, yazılım için 35 bin lira, geliştirilmesi için ise 50 bin lira ödediğini anlattı. K., yazılımı kullanmaya başladıktan sonra maç dönemlerinde İstanbul'da günlük ev kiralayarak bilet alım satımı yaptıklarını söyledi. Biletleri komisyon karşılığında sattığını kabul eden şüpheli, işlemlerinin suç olduğunu bilmediğini savundu.

Şüphelilerden Mustafa R. ise futbol, basketbol ve voleybol maçları ile çeşitli etkinliklerin biletlerinin satıldığı Biletapp isimli uygulamayı kurduğunu belirtti. R., bilet tedarik eden bazı kişilerin bot yazılımlarıyla Passolig üzerinden bilet satın aldığını ve bu biletleri komisyon ekleyerek internet siteleri ve uygulamalar üzerinden satışa sunduğunu ifade etti.

Şüpheli Erdinç E. de Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletlerini satın almak amacıyla bot yazılımı kullanmak için görüştüğü kişiye yaklaşık 8 bin lira değerinde kripto para gönderdiğini, ardından biletleri rezerve edilen hesaplara girerek ödemeleri yaptıklarını anlattı.

14 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrolle, diğerleri ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

14 şüpheli hakkında ise "değerinin üzerinde bilet satma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, 12 şüpheli hakkında ayrıca "bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.