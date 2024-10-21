Fenerbahçe - Trabzonspor Maçında Soruşturma Sonucu - Son Dakika
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Fenerbahçe - Trabzonspor Maçında Soruşturma Sonucu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 7 Fenerbahçeli futbolcu hakkında uzlaştırma ve takipsizlik kararları verildi.

21.10.2024 16:17
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart 2024 tarihinde Trabzon'da ve Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğü ile sonuçlanan olaylı maçla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 7 Fenerbahçeli futbolcu hakkında 4 uzlaştırma, 3 takipsizlik kararı çıktı.

Maç esnasında sahaya giren Trabzonspor taraftarı nedeniyle başlayan soruşturma sürerken, 3 Fenerbahçeli futbolcu için savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi. Bu futbolcuların, sahaya giren taraftarlardan kendilerini korumaya çalıştıkları gerekçesiyle cezai sorumluluktan muaf tutuldukları belirtildi. Diğer yandan, olaylara karışan 4 Fenerbahçeli futbolcu hakkında "basit yaralama" suçlamasıyla savcılık dosyayı uzlaştırma bürosuna sevk etti. Taraftarlar ve futbolcular arasında uzlaşma sağlanamazsa, bu 4 futbolcu hakkında basit yaralama suçundan dava açılacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17.03.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasındaki olaylarla ilgili olarak Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, sahaya girerek saha içerisinde bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncularına ve çalışanlarına yönelik fiziki saldırıda bulunduğu tespit edilen toplamda 23 taraftar (H.Ç., K.O, O.B., A.A., M.H.K., E.Y., E.Y., G.Ç., H.Ş., M.B., M.O., Ö.F.Ş., R.B. S.A., S.K., A.S., Y.Ç., M.A.K., Y.E., Y.K., F.B., H.E. R.A.) hakkında 6222 sayılı yasanın 17/1 maddesi delaletiyle 5237 sayılı yasanın 86/2 maddesi uyarınca uzlaştırma bürosuna gönderme kararı yazılmış olup, aynı olaylar kapsamında sahaya giren taraftarlara meşru müdafaa sınırlarını aşacak şekilde fiziki saldırıda bulunduğu tespit edilen B.O.S., İ.C.E., J.O. ve M.B. adlı 4 Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu hakkında 6222 sayılı yasanın 17/1 maddesi delaletiyle 5237 sayılı yasanın 86/2 maddesi uyarınca uzlaştırma bürosuna gönderme kararı yazılmıştır. Olaylar esnasında rakip takım futbolcusuna fiziki saldırıda bulunduğu tespit edilen Trabzonspor Kulübü yardımcı antrenörü olan E.K. hakkında 6222 sayılı yasanın 17/1 maddesi delaletiyle 5237 sayılı yasanın 86/2 maddesi uyarınca uzlaştırma bürosuna gönderme kararı yazılmıştır. Yürütülen soruşturma neticesinde eylemi meşru müdafaa kapsamında kaldığı tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcuları İ.Y. ve F.O.A. hakkında ve üzerine atılı hakaret suçu yönünden hakkında kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemeyen Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu İ.C.E. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Yaşanan olaylarda sahaya giren ancak herhangi bir futbolcuya fiziki saldırı eylemi olmayan 84 taraftar hakkında ise 6222 sayılı yasanın 16/2 maddesi kapsamında adli işlem yapılmıştır." - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fenerbahçe - Trabzonspor Maçında Soruşturma Sonucu - Son Dakika

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