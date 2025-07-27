Fenomenin "İtfaiyeci makyajı" izleyenleri çileden çıkardı - Son Dakika
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Fenomenin "İtfaiyeci makyajı" izleyenleri çileden çıkardı

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Fenomenin "İtfaiyeci makyajı" izleyenleri çileden çıkardı
27.07.2025 16:48
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Fenomenin "İtfaiyeci makyajı" izleyenleri çileden çıkardı
Haber Videosu

Türkiye, dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, sosyal medya fenomenin paylaştığı "İtfaiyeci makyajı" isimli video büyük tepki topladı. Fenomenin videoda, "Yangını söndürmek için güzel bir makyaj yapalım" ve "Kahraman dediğinin eyeliner'ı kalın olur" gibi sarf ettiği cümleler izleyenleri çileden çıkardı. Fenomen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Türkiye, orman yangınlarıyla boğuşurken ve birçok vatandaş evsiz kalırken bir sosyal medya fenomeninin çektiği video gündeme bomba gibi düştü. Zehra isimli fenomenin 14 Temmuz'da çektiği "İtfaiyeci makyajı" isimli video gündem oldu.

"YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN GÜZEL BİR MAKYAJ YAPALIM"

Fenomenin yüzünde is lekeleriyle başladığı makyaj videosunda, "Ben itfaiyeci Zehra. Az önce bir orman yangınını durdurduktan sonra yeni bir ihbar daha geldi. Bu sefer Büyükçekmece'de 7 katlı bir bina yanıyormuş. Haydi yangını söndürmek için güzel bir makyaj yapalım" ifadelerini kullandı.

"KAHRAMAN DEDİĞİNİN EYELİNER'I KALIN OLUR"

Fenomen yüzündeki siyahlıkları temizleyerek makyaj yaptı ve video boyunca "Binanın içi yangın nedeniyle bayağı sıcak olacağı için makyajımı iyice sabitliyorum ki akmasın", "Kahraman dediğinin eyeliner'ı kalın olur" ve "Gördüğünüz gibi allığı hızlı sürüyorum çünkü onlarca kişinin hayatı bana bağlı" gibi cümleler sarf etti.

TEPKİ YAĞDI

Fenomen Zehra'nın, "Hırsız yakalama makyajı", "Kalp ameliyatı makyajı" ve "Rehine kurtarma makyajı" isimlerle videolar çektiği de ortaya çıktı. Ancak yangın felaketlerinin sürdüğü, can kayıplarının verildiği, halkın büyük kayıplar yaşadığı bir dönemde fenomenin paylaştığı bu içerik ve videoda kullandığı cümleler sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, fenomenin duyarsız davranışını kınayarak özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Kullanıcılardan gelen tepkilerden bazıları şöyle:

  • "Üç beş tıklanma alacağım diye, yangına giden itfaiyeci makyajı videosu çekmiş. Gerçekten rezilsiniz."
  • "Saçmalığın daniskası ve çok duyarsızca."
  • "Böyle şeyler suç olmalı ve suçlular cezasını çekmeli. İçeride mahkum olan influencer makyajı videosu çekecek sonra belki aklı başına gelir."
  • "Tutuklanmalı. İyice zıvanadan çıktılar."
  • "Böyle insanlarla aynı dünyada nefes alıyor olabilmek çok ürkütücü."
  • "Allah'ım nasıl bir çağa geldik"
  • "Onun yerine ben utandım."
  • "Toplumsal çürümenin arşa çıktığı bir dönemdeyiz. Daha ilerisi olamaz bile diyemiyorum."

PAYLAŞIMI SİLDİ

Fenomen gelen sayısız tepkinin arkasından söz konusu videoyu sosyal medya hesabından kaldırdı.

Orman Yangınları, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Türkiye, Makyaj, Gündem, Güncel, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fenomenin 'İtfaiyeci makyajı' izleyenleri çileden çıkardı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 1234:
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