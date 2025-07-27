Türkiye, orman yangınlarıyla boğuşurken ve birçok vatandaş evsiz kalırken bir sosyal medya fenomeninin çektiği video gündeme bomba gibi düştü. Zehra isimli fenomenin 14 Temmuz'da çektiği "İtfaiyeci makyajı" isimli video gündem oldu.
Fenomenin yüzünde is lekeleriyle başladığı makyaj videosunda, "Ben itfaiyeci Zehra. Az önce bir orman yangınını durdurduktan sonra yeni bir ihbar daha geldi. Bu sefer Büyükçekmece'de 7 katlı bir bina yanıyormuş. Haydi yangını söndürmek için güzel bir makyaj yapalım" ifadelerini kullandı.
Fenomen yüzündeki siyahlıkları temizleyerek makyaj yaptı ve video boyunca "Binanın içi yangın nedeniyle bayağı sıcak olacağı için makyajımı iyice sabitliyorum ki akmasın", "Kahraman dediğinin eyeliner'ı kalın olur" ve "Gördüğünüz gibi allığı hızlı sürüyorum çünkü onlarca kişinin hayatı bana bağlı" gibi cümleler sarf etti.
Fenomen Zehra'nın, "Hırsız yakalama makyajı", "Kalp ameliyatı makyajı" ve "Rehine kurtarma makyajı" isimlerle videolar çektiği de ortaya çıktı. Ancak yangın felaketlerinin sürdüğü, can kayıplarının verildiği, halkın büyük kayıplar yaşadığı bir dönemde fenomenin paylaştığı bu içerik ve videoda kullandığı cümleler sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, fenomenin duyarsız davranışını kınayarak özür dilemesi gerektiğini belirtti.
Kullanıcılardan gelen tepkilerden bazıları şöyle:
Fenomen gelen sayısız tepkinin arkasından söz konusu videoyu sosyal medya hesabından kaldırdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Fenomenin 'İtfaiyeci makyajı' izleyenleri çileden çıkardı - Son Dakika
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