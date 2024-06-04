Feribottan baraja atlayan şahıs kayboldu

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Feribottan baraja atlamıştı, o anlar kameraya yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribottan Keban Baraj Gölü'ne atlayan bir şahıs kayboldu. Bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışmalarına başlarken, şahsın feribottan atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ- Pertek arası sefer yapan feribotlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs Elazığ'dan Pertek yönüne hareket halinde olan feribottan Keban Baraj Gölü'ne atladı. Şahıs kısa sürede gözden kaybolurken, feribot yetkilileri ve yolcuların çabaları başarılı olmadı. Olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar gönderildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başlarken, şahsın feribottan suya atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.