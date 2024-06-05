Feribottan baraja atlayan şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Feribottan baraja atlayan şahsın cansız bedeni bulundu

Elazığ-Pertek arasında sefer yapan bir feribottan Keban Baraj Gölü'ne atlayan bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine gönderilen ekiplerin çalışmaları sonucunda şahsın yeri su altında belirlendi ve dalgıçlar tarafından çıkartıldı. Cansız beden otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

05.06.2024 21:56
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Feribottan baraja atlayan şahsın cansız bendeni bulundu

ELAZIĞ - Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribottan Keban Baraj Gölü'ne atlayan şahıs, cansız bedeni bulundu.

Olay, dün Elazığ- Pertek arası sefer yapan feribotlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs Elazığ'dan Pertek yönüne hareket halinde olan feribottan Keban Baraj Gölü'ne atladı. Şahıs kısa sürede gözden kaybolurken, feribot yetkilileri ve yolcuların çabaları başarılı olmadı. Olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar gönderildi. Ekipler çalışma başlatırken derinliğin fazla olmasından dolayı bölgeye ROW cihazıyla birlikte Van İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi. Ekiplerin ROW ile çalışması sonucu şahsın yeri su altında belirlendi. Dalgıçlar tarafından çıkartılan şahsın cansız bedenini otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Feribottan baraja atlayan şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Feribottan baraja atlayan şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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