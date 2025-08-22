Festivalde Rapçi Çakal Yaralandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde, UFO'yu andıran platformdan inişi sırasında rapçi Çakal, rastgele ateşlenen havalı tüfeğin saçmasıyla yaralandı.

Olay, Hayrabolu'da gerçekleştirilen 33. Ayçiçeği Festivali konser etkinliğinin ardından yaşandı. Sanatçı UFO benzeri bir platformda konser verdi. Seyircilerin dikkatini çeken, UFO benzeri tasarıma sahip platformdan vinç yardımıyla inişi sırasında, ikametinin bahçesinden rastgele ateş açan F.D. isimli şahsın silahından çıkan 1 adet saçma, rapçi Çakal'ın sağ bacağının diz bölgesine isabet etti.

İhbar üzerine harekete geçen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın faili olduğu belirlenen F.D.'yi 1 saat içinde yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 adet havalı tüfek ve 67 adet havalı tüfek saçması ele geçirildi.

F.D. hakkında kasten yaralama suçundan adli ve idari işlem başlatılırken, şahsın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ