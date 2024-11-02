Fethiye açıklarında 28 göçmen yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 9'u çocuk 28 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. - MUĞLA