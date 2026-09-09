Fethiye açıklarında gezi teknesinde yaralanan bebek Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan bebek için yardım çağrısı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botu, bebeği kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan bebeğe Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye gerçekleştirildi.
Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan bebek için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu yaralanan bebeği bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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