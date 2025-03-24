Fethiye\'de 64 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik bot içinde 29'u çocuk toplam 64 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 35 düzensiz göçmen (beraberinde 29 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA