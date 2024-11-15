Fethiye'de Akrabasını Öldüren İş Adamına 40 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
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Fethiye'de Akrabasını Öldüren İş Adamına 40 Yıl 6 Ay Hapis

Fethiye\'de Akrabasını Öldüren İş Adamına 40 Yıl 6 Ay Hapis

Murat Erdoğan, kuzenine aracını sürerek öldürmekten 40 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15.11.2024 13:36
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde aracını kuzenlerinin üzerine sürerek bir kuzeninin ölümüne, onun eşi ile diğer kuzeninın de yaralanmasına neden olmaktan tutuklu yargılanan iş adamı, 40 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'ndeki yaş sebze ve meyve halinde 13 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda Murat Erdoğan, bir gün önce kavga ettiği bir akrabası ile ilgili kamera görüntülerini almaya kuzenlerinin yanına gitti. Burada çıkan tartışma sonrası aracına binen Erdoğan, iddiaya göre aracını kuzenlerinin üzerine sürdü. Murat Erdoğan'ın aracı ile çarptığı kuzeni Bilal Erdoğan hayatını kaybederken, eşi Fatma Erdoğan ile diğer kuzeni Alaaddin Erdoğan da yaralandı. Yakalanarak tutuklanan şahıs hakkında Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 müebbet ve kasten 5 kişiyi öldürmeye teşebbüsten de 50 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Erdoğan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık oğlu M.E. ile müştekiler Fatma Erdoğan, Alaattin Erdoğan, Mustafa Cevher Erdoğan, Aziz Erdoğan, Emine Erdoğan, Arif Erdoğan, Ebru Erdoğan, Emine Nur Erdoğan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanıklar A.E., H.K. ve Ö.A. ise katılmadı. Duruşmada savcının mütalaasını okumasının ardından mahkeme başkanı, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını yapmalarını istedi.

Fatma Erdoğan, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu tekrarlayarak, olayda eşinin öldüğünü, çocuklarıyla birlikte yalnız ve kendisinin sakat kaldığını belirterek, "Katil ve sanıklar en ağır şekilde cezalandırılsın" ifadelerini kullandı.

Diğer müştekiler Ebru Erdoğan, Alaaddin Erdoğan, Emine Nur Erdoğan, Aziz Erdoğan, Mustafa Cevher Erdoğan, Arif Erdoğan ve Emine Erdoğan da önceki beyanlarını tekrar edip, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ettiler.

Tutuklu sanık Murat Erdoğan, yaklaşık 1 saat süren savunmasında pişmanlığını dile getirip, akrabalarından özür diledi. Sanıkların avukatı Ahmet Onaran ve sanığın kızı Ümran Özge Erdoğan ise olay anı görselleri ile yaşananları anlatıp, olayda kasıt olmadığını, karşı tarafın aracın önüne geçip tahrik ve tehditlerde bulunmalarından dolayı sanığın kaçma refleksinden bu olayın meydana geldiğini ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Son sözü sorulan sanık Murat Erdoğan, "Büyük pişmanlık içindeyim. Kimseye husumetim yoktur. Yüce Türk adaletine güveniyorum. Suçsuzum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, 25 dakikalık aranın ardından karanını açıkladı. Mahmeke, tutuklu sanık Murat Erdoğan'ı kuzeni Bilal Erdoğan'ı kasten öldürmekten dolayı müebbet hapis cezasına çarptırırken, haksız tahrik indiriminde bulunup cezasını 18 yıl hapse çevirdi. Mahmeke, Fatma Erdoğan'a karşı kadına karşı öldürmeye teşebbüsten de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmederken, bu cezayı haksız tahrik indirimleri ile 15 yıl hapis cezasına çevirdi. Tutuklu sanık Murat Erdoğan'ın diğer kuzeni Alaaddin Erdoğan'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüsten müebbet hapis cezasını da haksız tahrik ve diğer indirimleri uygulayıp 7 yıl 6 ay hapis cezasına çeviren mahkeme, sanığı toplam 40 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer müştekilerin cezalandırılma taleplerinden ise beraat kararı verdi. Duruşmada tutuksuz sanıklar için de beraat kararı verilirken, Murat Erdoğan'ın tutukluluğunun devamına hükmedildi.

Tutuklu sanık Murat Erdoğan'ın avukatlarının cezalara karşı itirazda bulunup, istinaf mahkemesine başvuracakları öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Akrabasını Öldüren İş Adamına 40 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika

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