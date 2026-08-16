Fethiye\'de ATV Kazasında Baba ve Çocuk Yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Boncuklu Koyu'nda meydana gelen ATV kazasında bir baba ve çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 48 ANT 194 plakalı ATV'nin sürücüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ATV, yaklaşık 5 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Kazada ATV'de bulunan baba ve çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve çocuğun sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.