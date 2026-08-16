Fethiye'de ATV Kazasında Baba ve Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Fethiye'de ATV Kazasında Baba ve Çocuk Yaralandı

Fethiye\'de ATV Kazasında Baba ve Çocuk Yaralandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ATV kazasında baba ve çocuğu yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Boncuklu Koyu'nda meydana gelen ATV kazasında bir baba ve çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 48 ANT 194 plakalı ATV'nin sürücüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ATV, yaklaşık 5 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Kazada ATV'de bulunan baba ve çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve çocuğun sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Fethiye, Çocuk, Muğla, Kaza, Atv, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de ATV Kazasında Baba ve Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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