Fethiye'de Bisikletli Kazası: İki Ölü - Son Dakika
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Fethiye'de Bisikletli Kazası: İki Ölü

Fethiye\'de Bisikletli Kazası: İki Ölü

Fethiye'de otomobilin çarptığı bisikletli İlker Muallim, 15 gün süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

02.05.2025 10:29
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Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde de 17 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bisikletli İlker Muallim (42), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye-Muğla kara yolu Göcek mevkisinde Ali T. yönetimindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki üç bisikletliye çarptı. Kazada Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ilk olarak ağır yaralanan Özgür Alkan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiş, cenazesi Fethiye'de toprağa verilmişti. Kazada ağır yaralanan diğer bisikletli İlker Muallim ise 15 gündür tedavi gördüğü Antalya'daki özel bir hastanede, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Ali T., olayın ardından gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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