Fethiye'de Cephanelik Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye'de Cephanelik Ele Geçirildi

Fethiye\'de Cephanelik Ele Geçirildi
13.03.2026 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KADES ihbarıyla Fethiye'de bir evde silah ve uyuşturucu bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının KADES uygulaması üzerinden yaptığı ihbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde adeta cephanelik ele geçirdi. Olayla ilgili Alman uyruklu bir şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 12 Mart 2026 günü G.B. isimli kadın şahsın KADES uygulaması üzerinden yardım talebinde bulunması üzerine Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karagedik Mahallesi'nde bulunan ikamete intikal etti. Adreste bulunan G.B., birlikte yaşadığı Alman uyruklu G.P.F. isimli şahsın kendisini darp ettiğini ve silah zoruyla evde tuttuğunu ifade etti. Şüpheli G.P.F.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine ekipler konuyu detaylı şekilde araştırdı. Yapılan incelemelerde ikamette silah olabileceği bilgisine ulaşılması üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda evde yapılan aramalarda, 1 adet otomatik tabanca (Uzi olarak tabir edilen) ve 1 adet şarjör, 1 adet Maestro ibareli otomatik tüfek ve 3 adet şarjör, 1 adet Blow ibareli kurusıkı tabanca ve şarjör, 123 adet av tüfeği kartuşu, 251 adet 9x19 mm tabanca mermisi, içime hazır esrar maddesi, 2 gram ham esrar, 1 adet "Galaix" ibareli kasatura olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli G.P.F. hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kasten Yaralama, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve TCK 191 kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Fethiye, KADES, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de Cephanelik Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ’’Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim’’ demiş Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Gazze’de “Kardeşlik Çadır Kampı“na saldırı: Yaralılar var Gazze'de "Kardeşlik Çadır Kampı"na saldırı: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e ödül
Küçük çocuğun elindeki telefon patladı Küçük çocuğun elindeki telefon patladı
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

16:38
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakip olacağı ayrılık
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 16:44:16. #7.13#
SON DAKİKA: Fethiye'de Cephanelik Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.