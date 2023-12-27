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Fethiye'de düzensiz göçmen operasyonu - Son Dakika
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Fethiye'de düzensiz göçmen operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan operasyonlarda 69 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalanırken, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından geri itilen 3 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Fethiye\'de düzensiz göçmen operasyonu
27.12.2023 - 20:24,
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında 69 düzensiz göçmen ve iki göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalanırken, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekipleri İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durduruldu. Yelkenli içerisinde 69 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarındaki ikinci düzensiz göçmen olayında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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