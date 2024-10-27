Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı teknede düzensiz göçmenler ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 14 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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