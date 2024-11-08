Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 12'si çocuk 31 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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