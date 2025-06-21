Fethiye\'de Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun arızalanması üzerine sürüklenen ve batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA