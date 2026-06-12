Fethiye'de Feribot Kıyıya Oturdu - Son Dakika
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Fethiye'de Feribot Kıyıya Oturdu

Fethiye\'de Feribot Kıyıya Oturdu
12.06.2026 19:59
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Fethiye'den Rodos'a giden feribot, demirinin kopması sonucu kontrolden çıkarak kıyıya oturdu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinden Yunanistan'ın Rodos Adası'na sefer yapan feribot, körfezde demirli bulunduğu sırada demirinin kopması sonucu sürüklenerek kıyıya oturdu.

Fethiye açıklarında demirli halde bulunan feribot, henüz belirlenemeyen bir nedenle demirinin kopması üzerine kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki "RODON" isimli feribot, kıyıya doğru ilerleyerek sahil şeridinde bulunan bazı teknelere çarptıktan sonra durdu. Olay sırasında feribotta kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, feribotun bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtarılması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de Feribot Kıyıya Oturdu - Son Dakika

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