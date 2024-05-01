Fethiye\'de İngiliz turist yaralandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kayaköy'de yürüyüşe çıkan İngiliz turist düşerek yaralandı. UMKE ve jandarma ekiplerince sarp arazide sedye ile taşınan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine Kayaköy Suncity Otel tarafındaki patika yolda bir kişinin düştüğü şeklinde ihbar geldi. İhbar üzerine Ölüdeniz 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ölüdeniz ATV UMKE ve jandarma personeli bölgeye sevk edildi. Ambulans girişi bulunmayan bölgeye hareket eden Ölüdeniz ATV UMKE ekibi, düşen kişiye ulaştı. UMKE ekibinin yaptığı ilk kontrolde İngiliz turist Deborah Carol Wilshire'nin ayaklarında kırık olabileceği değerlendirildi. İngiliz turist UMKE ve jandarma ekiplerinin elde sedye ile taşıması sonrası yolda bekleyen ambulansa teslim edildi. Yaralı turist Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MUĞLA