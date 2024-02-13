Fethiye'de Kaçak Sigara Üretimi Yapan Şahsın Evine Operasyon - Son Dakika
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Fethiye'de Kaçak Sigara Üretimi Yapan Şahsın Evine Operasyon

Fethiye\'de Kaçak Sigara Üretimi Yapan Şahsın Evine Operasyon

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda, Fethiye'de B.K. isimli şahsın evinde kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisi alındı. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, 21.432 gram kıyılmış tütün, 6 bin 576 adet dolu makaron, 31 bin 400 adet boş makaron ve 3 adet makaron dolum makinesi ele geçirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında adli işlemler başlatıldı.

13.02.2024 13:59  Güncelleme: 14:20
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Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye'de B.K. isimli şahsın evinde kaçak sigara üretimi yaparak piyasaya sürdüğü bilgisinin alınması üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 21.432 gram. kıyılmış tütün, 6 bin 576 adet dolu makaron, 31 bin 400 adet boş makaron, 3 adet makaron dolum makinesi ele geçirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Kaçak Sigara Üretimi Yapan Şahsın Evine Operasyon - Son Dakika


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