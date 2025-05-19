Fethiye'de Kadına Şiddet: 3 Tutuklama!

Fethiye'de kadına şiddete 3 tutuklama

MUĞLA - Fethiye'de akaryakıt istasyonunda bir kadının darp edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye'de bir akaryakıt istasyonunda yaşanan kadına yönelik şiddet olayı kamuoyunda büyük tepki topladı. Edinilen bilgilere göre, P.D. isimli kadın, S.S. ve T.A. tarafından darp edildi. Olayın ardından harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şahıs, adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi.

Muğla Valiliği olayla ilgili, "Yaşanan bu menfur olayda mağdur olan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilinmelidir ki, Muğla'da kadına yönelik şiddete asla müsamaha gösterilmemektedir. Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında, devletimizin kararlı duruşu vardır" ifadeleri yer aldı.