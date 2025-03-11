Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu; hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 37 yaşındaki T.C.D, Fethiye Ölüdeniz Mahallesinde yapılan operasyon ile yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'de Kasten Yaralama Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
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