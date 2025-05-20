Fethiye\'de Kaybolan Köpek Kurtarıldı

Fethiye'de kaybolan 12 yaşındaki "Ateş" isimli köpek, dere yatağında sıkıştığı yerden AKUT Fethiye Ekibi tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Fethiye'nin Çenger Köyü'nde, 2 gün önce 12 yaşındaki Golden Retriever cinsi "Ateş" isimli köpek kayboldu. Sahipleri, köpeği bulmak için arama çalışması başlattı. Aramalar sonucunda, "Ateş" isimli köpek dere yatağında sarp ve ulaşılması güç bir noktada bulundu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla köpeği kurtaramadı. Bunun üzerine, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye Ekibi'nden yardım istendi. İsmail Madak liderliğindeki 5 kişilik ekip, olay yerine hızlıca intikal etti.Zorlu arazi şartlarına rağmen, AKUT ekibi başarılı bir operasyon gerçekleştirerek köpeği güvenli bir şekilde bulunduğu noktadan çıkardı. Köpek sahibine teslim edildi. - MUĞLA