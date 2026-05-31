Fethiye'de Kayıp Müdür Yardımcısı İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye'de Kayıp Müdür Yardımcısı İçin Arama Başlatıldı

Fethiye\'de Kayıp Müdür Yardımcısı İçin Arama Başlatıldı
31.05.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de, İnlice Plajı'nda kişisel eşyaları bulunan müdür yardımcısı Özkan Kırbıyık'tan haber yok.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, İnlice Plajı'nda kişisel eşyaları bulunan 40 yaşındaki müdür yardımcısı Özkan Kırbıyık'tan haber alınamaması üzerine, ekipler tarafından havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Fethiye'de İnlice sahilinde kişisel eşyaları bulunan İnlice Ahmet Nazif İlkokulu Müdür Yardımcısı 40 yaşındaki Özkan Kırbıyık için dünden bu yana haber alınamıyor. Özkan Kırbıyık için havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı. Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Fethiye'de görevlendirilen ve 12 Ağustos 2025 tarihinde İnlice Ahmet Nazif İlkokulu'na Müdür Yardımcısı olarak atanan Özkan Kırbıyık, en son 30 Mayıs günü saat 17.30 sıralarında İnlice Plajı'nda görüldü. Evli ve bir çocuk babası olan, aynı zamanda çevresinde müzisyen kimliğiyle de tanınan eğitimciden haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kırbıyık'a ait kişisel eşyaların İnlice Plajı'nda tespit edilmesinin ardından, bölgeye hızla arama kurtarma unsurları sevk edildi. Geniş çaplı başlatılan arama kurtarma faaliyetleri üç koldan koordineli olarak aralıksız sürdürülüyor. Bölgedeki çalışmalara karadan arama kurtarma ekipleri, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç timleri ve havadan tarama faaliyetlerine destek veren drone ekipleri katılıyor. Ekiplerin İnlice Plajı ve çevresindeki kıyı şeridinde yürüttüğü yoğun çalışmalar devam ederken, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Fethiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de Kayıp Müdür Yardımcısı İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
Yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece birden artacak Yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece birden artacak

17:28
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
17:26
Şampiyonlar Ligi’nde resmen para yağdı İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar
Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar
17:12
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
15:48
Tarihi surlarda bir “Semih Çelik“ vakası daha yaşanacaktı Telefonundan çıkanlar şoke etti
Tarihi surlarda bir "Semih Çelik" vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti
15:24
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 17:40:34. #7.13#
SON DAKİKA: Fethiye'de Kayıp Müdür Yardımcısı İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.