Fethiye'de kayıp şahıs arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Fethiye'de kayıp şahıs arama çalışmaları devam ediyor

Fethiye\'de kayıp şahıs arama çalışmaları devam ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı Hasan Yıldırım'dan 10 gündür haber alınamıyor. Jandarma ve AKUT ekipleri, Yıldırım'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp şahsın en son Karagözler Mahallesi ve Kayaköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan orman yolunda görüldüğü belirlendi.

15.05.2024 20:59
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı şahıstan 10 gündür haber alınmazken, ekipler kayıp şahsı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'deki evinden 5 Mayıs akşamı dışarı çıkan 45 yaşındaki Hasan Yıldırım'dan ailesi uzun süre haber alamadı. Fethiyeli avukat Pınar Yıldırım'ın eşi ve bir çocuk babası olan Yıldırım için yapılan kayıp başvurusunun ardından başta Fethiye İlçe Asayiş Büro olmak üzere jandarma ve AKUT ekipleri Yıldırım'ı bulmak için çalışma başlattı. Güvenlik güçlerince tüm kent güvenlik sistemi kayıtları tek tek incelenirken, Fethiye'deki kırsal alanlar da arama çalışmaları başlatıldı. Kayıp şahsın en son Karagözler Mahallesi ve Kayaköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan orman yolunda görüldüğünü tespit eden ekipler, aramalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Ekipler, Yıldırım'ı gören veya hakkında bilgi sahibi olan kişilerin en kısa sürede güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de kayıp şahıs arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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