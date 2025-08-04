Fethiye'de Kaza: Kadın Ağır Yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır şekilde yaralanırken kazanın ardından kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Babataşı Mahallesi, Muammer Aksoy Bulvarı'nda F.K. idaresindeki 48 AGT 724 otomobil, 42 yaşındaki yolda yaya olarak bulunan E.T'ye çarptı. Kazada kadın ağır şekilde yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, daha sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, serbest bırakıldı. - MUĞLA